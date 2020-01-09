مجدداً.. القبض على آمنة وتراجي بعد ساعات من الإفراج عنهما

ألقت السلطات بولاية البحر الأحمر القبض على الناشطة السياسية تراجي مصطفى والقيادية بجبهة الشرق آمنة ضرار، بعد ساعات من الإفراج عنهما بالضمانة العادية، مع مجموعة أخرى بتهمة الاشتراك بالتحريض في الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية.

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وكانت السلطات بحسب صحيفة آخر لحظة، قد ألقت القبض على المتهمتين أمس الأول ودونت بلاغات في مواجهة المتهمتين وآخرين وفقاً لأمر طواريء محلي صادر من والي ولاية البحر الأحمر المكلف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)