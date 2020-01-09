شراكة ذكية بين البنك الاسلامي وشركة ستيس نت السعودية

احتفل البنك الاسلامي السوداني وشركة سيتس نت للخدمات الاكترونية بتوقيع عقد شراكة بين الطرفين وذلك بمقر البنك بالخرطوم شرفه سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم على بن حسن جعفر وبحضور مجلس الادارة للطرفين يتقدمهم رئيس مجلس ادارة البنك بالانابة علي ابرسي، بجانب عبد الرحمن الهاشمي ودكتور صالح المونيس.. اعضاء شركة ستيس نت حيث مهر التوقيع عن طرف الشركة ايمن مصطفى محمد نور المدير العام وعن جانب البنك فضل المولى فضل العاطي مساعد المدير العام للشئون الادارية.

وابدى المهندس ابوبكر موسى محجوب مدير ادارة العلاقات العامة والخدمات الاكترونية سعادته بتوقيع الشراكة الذكية بين الجانبين ومع شركة رائدة والتي تهدف الى بذل الجهد الكافي عبر الكادر المؤهل بالامكانيات لحديثة للوصول لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية.

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وقال ان الشراكة ستقوم بتوريد كل مايتعلق بالتقنية الحديثة والتي اصبحت ضرورة حتمية في هذا العهد لافتا الى ان البنك الاسلامي له عدد 60 فرعا منتشرة في العاصمة والولايات وتابع قائلاً: بحسب صحيفة السوداني الدولية: نريد ان تأخذ الولايات نصيبها من هذه الشراكة لتقديم خدمات افضل للمواطن، مشيرا الى ان البنك الاسلامي السوداني وطني وربحي وخدمي لذلك يستهدف المواطن اولا والعميل وهما من اولويات البنك. وترحم ابوبكر على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة كما تمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعودة مفقودي الاعتصام الى حض اهلهم واصدقائهم ومعارفهم سالمين.

من جانبه أكد عبدالرحمن الهاشمي عضو مجلس ادارة شركة ستيس للخدمات الاكترونية ان الشراكة تهدف الى تحقيق واهداف رؤية الشركة بقدوم العام 2020م نحو مزيد من التطور مشيرا الى السعي لانشاء شراكات ذكية ستكون مستقبلية ومستمرة مع البنك وتحقيق اكبر قدر من التعاون المثمر بين الشركة والبنك الاسلامي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)