وزير الشؤون الدينية يتسلم توصيات ملتقى المرأة بكادقلي

اكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الإتحادي الأستاذ نصرالدين مفرح أحمد لدى تسلمه توصيات ملتقى المرأة الذى جاء تحت شعار المرأة رائدة التغيير أكد على أهمية القيم والمبادئ التاريخية التى اوجدها الإسلام للمرأة وقال أن المرأة كانت في الجاهلية الأولى عبارة عن سلعة تباع في الأسواق الى ان جاء الإسلام ليفرد لها حقوق كاملة. معددا الأدوار التي قامت بها المرأة في عمليات التغيير المجتمعى.

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وقال أن الحرب ألقت بظلال سالبه على المرأة مما كانت تقوم به. داعيا إدارة التعليم بتربية الأطفال على قبول الآخر والتعايش السلمي وتدريسهم التربية المدنية. معلنا عن تبنية مشروع السياحة الدينية بجنوب كردفان للعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وقال بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان التوصيات التي وردت تكون في الأنظار وتمثلت التوصيات في الآتي عدم تسيس العمل التطوعي وإنشاء مراكز للتدريب. بجانب وضع أسس وثيقة للتنسيق بين المجتمعات وانتهاح الإصلاحات السياسية اليه للسلام والتعايش السلمي تشارك فيه المرأة بشكل عادل. إضافة الى تشجيع دور المرأة للتدخل في حل النزاعات بين القبائل، غرس روح الوطنية وثقافة السلام من خلال المناهج التعليمية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)