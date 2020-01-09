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الشرطة ترفض قرار النيابة بإطلاق سراح آدم الفكي

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التاريخ: 09-يناير-2020

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الشرطة ترفض قرار النيابة بإطلاق سراح آدم الفكي

أصدرت النيابة المختصة، أمراً بإطلاق سراح والي جنوب دارفور السابق آدم الفكي، وقالت أسرة الفكي أنهم تفاجأوا برفض إدارة سجن كوبر تنفيذ أمر النيابة المختصة دون الحصول على أمر من المجلس السيادي، ومن ثم قامت بإعادته إلى محبسه بسجن كوبر.

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وأكدت الأسرة بحسب صحيفة آخر لحظة، أن السلطات في وقت سابق رفضت تنفيذ قرارات للمحكمة الدستورية بالإفراج عن الفكي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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