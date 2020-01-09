اتجاه لزيادة السعر التركيزي للقمح لـ(3) آلاف جنيه

التاريخ: 09-يناير-2020
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كشف وكيل وزارة الزراعة عبد القادر تركاوي عن اتجاهٍ لزيادة السعر التركيزي لجوال القمح من”2500 ـ 3000″ جنيه، خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التشاور مع وزارة المالية والبنك الزراعي.
وقال تركاوي بحسب صحيفة آخر لحظة، إنّ الزيادة تأتي تلبيةً لرغبات المنتجين الذين ظلوا يشكون من ضعف السعر المعلن حالياً، لجهة أنّه غير مجزٍ ولا يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، لاسيما في ظلّ ارتفاع مدخلات الإنتاج، بجانب تشجيع المنتجين على زيادة المساحات المزروعة من أجل انهاء أزمة الخبز التي تعاني منها البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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