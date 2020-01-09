وقفة احتجاجية لتجار سوق الاطارات

التاريخ: 09-يناير-2020
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نظمت لجان المقاومة بسوق الإطارات بالخرطوم “3” وقفة احتجاجية صباح امس، للمُطالبة بتفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بمنع الأجانب من التجارة في الصادر والوارد، وأكدوا أن التجار الأجانب خاصة السوريون” مازالوا يمارسون التجارة في سوق الإطارات رغم صدور القرار.
وقال المتحدث باسم لجان المقاومة بشعبة سوق الإطارات بالخرطوم “3” كمال النضيف في تصريح بحسب السوداني الدولية: إن وجود الأجانب في سوق الإطارات غير شرعي ويخالف قرارات وزارة التجارة و الصناعة الأخيرة، ونوه إلى وجود تحايل على القرار من قبل أجانب يحملون الجنسية السودانية بالتجنّس، ودعا إلى مراجعة الجنسيات التى تم منحها خلال العهد البائد.
وكشف النضيف أن لجان المقاومة بشعبة الإطارات عقد اجتماع مع وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني وأكد لهم أن القرار سيتم تطبيقه قريباً جداً، وأكد لهم أن جميع الجنسيات السودانية التي منحها لأجانب خلال العهد البائد حالياً أمام لجنة بالمجلس السيادي لمراجعتها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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