اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وقفة احتجاجية لتجار سوق الاطارات

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 09-يناير-2020

4 مشاهدة

وقفة احتجاجية لتجار سوق الاطارات

 

نظمت لجان المقاومة بسوق الإطارات بالخرطوم “3” وقفة احتجاجية صباح امس، للمُطالبة بتفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بمنع الأجانب من التجارة في الصادر والوارد، وأكدوا أن التجار الأجانب خاصة السوريون” مازالوا يمارسون التجارة في سوق الإطارات رغم صدور القرار.

 

Advertisements

 

وقال المتحدث باسم  لجان المقاومة بشعبة سوق الإطارات بالخرطوم “3” كمال النضيف في تصريح بحسب السوداني الدولية: إن وجود الأجانب في سوق الإطارات غير شرعي ويخالف قرارات وزارة التجارة و الصناعة الأخيرة، ونوه إلى وجود تحايل على القرار من  قبل أجانب يحملون الجنسية السودانية بالتجنّس، ودعا إلى مراجعة الجنسيات التى تم منحها خلال العهد البائد.

 

 

وكشف النضيف أن لجان المقاومة بشعبة الإطارات عقد اجتماع مع وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني وأكد لهم أن القرار سيتم تطبيقه قريباً جداً، وأكد لهم أن جميع الجنسيات السودانية التي منحها لأجانب خلال العهد البائد حالياً أمام لجنة بالمجلس السيادي لمراجعتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية لتجار سوق الاطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا