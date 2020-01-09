(الضرائب والمعادن) يشرعان في تفكيك نظام (الوطني)

أصدر فتح الرحمن جاويش الامين العام لديوان الضرائب، قراراً تم بموجبه تكوين لجنة تفكيك نظام المؤتمر الوطني داخل الديوان، هذا وقد شرعت اللجنة بتطبيق قانون نظام النظام البائد، وفي السياق تواصل اللجنة العليا لمكافحة الفساد داخل الديوان اعمالها بشيء من السرية بعد ان وضعت يدها على التحري في العديد من الملفات.

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وفي سياق موازي أصدر وكيل وزارة المعادن امس الاربعاء قراراً بتشكيل لجنة لتفعيل قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، ويترأس اللجنة بحسب صحيفة السوداني الدولية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وتضم في عضويتها مدير شركة سودابيت، مدير شركة ارياب، مدير المكتب التنفيذي قطاع المعادن، نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، احمد جمعة الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية. طارق جلال سكرتير لجنة التعدين، محمد عباس بابكر المكتب التنقيذي مقرراً، منى احمد الشريف الهيئة العامة للابحاث الجيولوجي.

هذا وقد تعهد الامين لديوان الضرائب بتحقيق قيم العدالة والمساواة التي تهدف اللجنة لتحقيقها بتفكيك الدولة العميقة، مؤكداً على المضي قدماً في تحقيق الاصلاح الضريبي الذي يمنع التهرب الضريبي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)