نقل علي الحاج للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نٌقل الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج محمد أمس إلى مستشفى “فضيل” بعد تدهور حالته الصحية.

وأكد القيادي بالشعبي كمال عمر نقل د. علي الحاج للمستشفى جراء تدهور حالته الصحية، وأوضح أنه كانت لدى الحاج مواعيد مسبقة لإجراء عملية بألمانيا.

Advertisements

وقال كمال بحسب صحيفة الصيحة، إن العملية المقررة لا يمكن لأطباء سودانيين إجراءها، وأشار بأن الشعبي تقدم بخطاب للنائب العام ليسمح له بالسفر، وشدد على أن بقاءه في المعتقل يزيد من خطورة مرضه لعدم توافر الرعاية الملائمة لحالته الصحية.

وأشار كمال إلى أن البلاغ المدون في مواجهة الحاج سياسي، سيما وأن هنالك آخرين في البلاغ أطلق سراحهم بالضمانة العادية، واعتبر أن صحة علي الحاج اختبار للسلطة الجديدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)