رئيس حزب البجا التصحيحي تكشف عن مبادرة لتوحيد احزاب البجا

التاريخ: 09-يناير-2020
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اتهمت رئيس حزب البجا التصحيحي د. زينب كباشي جهات لم تسمها بان لها اجندةخارجية وداخلية بالوقوف خلف احداث شرق السودان ورات انها تهدف لنسف استقراره ولقطع الطريق امام السلام واجهاض الثورة.
وكشفت في الوقت ذاته بحسب صحيفة الجريدة عن مبادرة لتوحدي احزاب البجا وارجعت رئيس حزب البجا التصحيحي عودتها للبلاد للمساهمة في حل قضية شرق السودان وتحقيق التعايش السلمي وللمطالبة بتأجيل مفاوضات الشرق، وكشفت عن قيادتها مبادرة لتوحيد الخطاب السياسي حتى يخوض حزب البجا معركة التغيير والسلام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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