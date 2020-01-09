رئيس حزب البجا التصحيحي تكشف عن مبادرة لتوحيد احزاب البجا

التاريخ: 09-يناير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة اتهمت رئيس حزب البجا التصحيحي د. زينب كباشي جهات لم تسمها بان لها اجندةخارجية وداخلية بالوقوف خلف احداث شرق السودان ورات انها تهدف لنسف استقراره ولقطع الطريق امام السلام واجهاض الثورة. Advertisements وكشفت في الوقت ذاته بحسب صحيفة الجريدة عن مبادرة لتوحدي احزاب البجا وارجعت رئيس حزب البجا التصحيحي عودتها للبلاد للمساهمة في حل قضية شرق السودان وتحقيق التعايش السلمي وللمطالبة بتأجيل مفاوضات الشرق، وكشفت عن قيادتها مبادرة لتوحيد الخطاب السياسي حتى يخوض حزب البجا معركة التغيير والسلام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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