(الصاغة): سياسات (المركزي) وراء تهريب الذهب

قال نائب رئيس اللجنة التمهيدية لاتجاد الصاغة والمعدنين بالسودان محمد آدم محمدين ان سياسة بنك السودان أدت الى تهريب كميات كبيرة من الذهب، نسبة لفرق السعر مشيراً الى ان البنك جهة رقابية وليس من حقه التدخل في عملية تجارة الذهب.

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وأشار نائب رئيس اللجنة في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان الذهب مرتبط بسعر البورصة العالمي وبالدولار، ونوه محمدين الى ان المصدرين تعرضوا لخسائر فاحدة بسبب شراء بنك السودان للذهب، وتحديد نسبة الأرباح 10%. ووصف النسبة ذاتها بالمجحفة، وقال انها تمت في عهد النظام السابق عبر اشخاص ليس لهم علاقة بسوق الذهب، وهي من المنشورات القديمة، ونوه الى ان نسبة الـ 10% يمكن ان توضع لاي صادر محلي ولكن لا يمكن ان توضع لصادر الذهب لان الذهب مرتبط بسعر البورصة.

وكشف محمدين عن تقديمهم مذكرة لوزارة المالية وبنك السوداني وضعت خلالها رؤية متكاملة لصادر الذهب ضمن لوائح معينة وصيغة محددة، من اهم بنودها فتح صادر الذهب لكل الشركات وخروج بنك السودان من شراء الذهب، اضافة الى منع سياسة الاحتكار والسماح بالشراء بالسعر العالمي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)