الصيحة: *نقل علي الحاج الى مستشفى فضيل بعد تدهور حالته الصحية *البرهان: صبرنا على الاستفزازات ضد القوات النظامية لمصلحة الوطن * فيصل لـ (الصيحة): المؤسسات الاعلامية ستعود لعملها بعد حسم ملف الملكية السوداني الدولية: * جهات مجهولة تحرض عمال المخابز على الإضراب *(الضرائب والمعادن) يشرعان في تفكيك نظام (الوطني) الجريدة:

* إصابة 14 شخصاً في هجوم جديد على مخابز أمبدة * 304 قتيل وجريح ومفقود في أحداث غرب دارفور *لجان مقاومة كوستي تتجه لفتح بلاغات ضد الشنبلي وكاشا وبركة Advertisements المجهر:

* البرهان صبرنا على الاستفزازات ضد القوات النظامية من أجل مصلحة الوطن *(حمدوك) يقود وفداً وزارياً إلى (كاودا) اليوم آخر لحظة:

* أوامر قبض ضد أشقاء البشير و(311) بلاغا فساد جديد * البرهان: نحن من يقرر في شأن القوات النظامية * بعد سنوات من آخر زيارة لمسؤول .. حمدوك إلى كاودا الدار:

* البرهان: الشرطة عدواً للمجرم وليس عدواً للشعب * مجلس الوزراء يكشف عن تورط نظاميين في أحداث الجنينة *الدعم السريع يضبط (13.250) طلقة رشاش قرنوف بشرق النيل * استقالة مدير مستشفى جعفر بن عوف * قرار باعفاء وتعيين مدير عام وزارة الصحة بالشمالية * محامي البشير: قمنا بالطعن في تهمتي الثراء الحرام وتجارة العملة

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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