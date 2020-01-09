الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة بريف حماة الشمالي الغربي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح اليوم الخميس بأن مضادات الجيش اسقطت طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في محيط بلدة أصيلة بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل “سانا” أن مضادات الجيش تصدت لطائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة شمال غرب حماة وأسقطتها.

في نفس السياق، تمكن الجيش السوري من استيعاب هجوم عنيف لتنظيم “أجناد القوقاز” الإرهابي بمحيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، أمس الأربعاء، فيما دك الطيران الحربي السوري والروسي معاقل الجماعات الإرهابية المهاجمة وخطوط إمدادها في المنطقة.

وقال مراسل “سبوتنيك” في ريف إدلب إن وحدات من الجيش السوري تخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة على محور بلدة سمكة وبرسا بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعدما حاولت المجموعات المسلحة إحداث خرق على هذا المحور.