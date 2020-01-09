السودان والصين يؤكدان عمق علاقات الصداقة بينهما

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الخميس 9 يناير 2020
استقبلت الوكيل المساعدة بوزارة الخارجية السودانية، إلهام إبراهيم محمد، الوزير المفوض بإدارة غربي آسيا وشمالي أفريقيا في الخارجية الصينية ليو يونج فنج، والوفد المرافق لها، وذلك في الخرطوم، مؤكدين عمق علاقات الصداقة بين البلدين.
وأعلنت المسئولة الصينية، حسب بيان لوزارة الخارجية السودانية، أمس الأربعاء، أن الزيارة جاءت في إطار الحفاظ على علاقات الصداقة بين البلدين؛ حيث إن الصين تعتبر السودان شريكًا وصديقًا.
وعبّرت يونج، عن سعادتها بأن العلاقات لم تتأثر بالتغيير الذي شهدته البلاد، وتمنت أن يعم الأمن والاستقرار ربوع السودان، مؤكدة التزام الصين بدعم السودان في كل المجالات.
فيما استعرضت الوكيل المساعدة بوزارة الخارجية السودانية، إلهام إبراهيم محمد، مجمل الأوضاع في بلادها، وأولويات الحكومة في المرحلة الانتقالية المتمثلة في إرساء السلام ومعالجة التحديات الاقتصادية.
وأشارت إلى سعي الخرطوم لتعزيز العلاقات والوصول بها لآفاق أرحب، معربة عن شكرها للحكومة الصينية على دعمها المتواصل للسودان.
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