رئيس الوزراء يلتقي السكرتير التنفيذي للإيجاد.. وهذا ما دار بينهم

الخميس 9 يناير 2020 التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية " الإيجاد " ورقنا جبيهو الذي يزور الخرطوم حاليًا.

وأكد حمدوك خلال اللقاء أهمية تقوية منظمة الإيجاد لتصبح منظمة تعاون وشراكة اقتصادية فاعلة تساعد على التنمية والنماء للمنطقة . وتناول اللقاء كذلك الرؤية والخطة لرئاسة السودان للمنظمة، إضافة إلى ضرورة تقوية سكرتارية المنظمة وتفعيل دورها تحقيقًا للنهضة الاقتصادية. وتضم منظمة الإيجاد سبع دول هي : السودان – إثيوبيا – إريتريا – الصومال – جيبوتي – كينيا – وأوغندا.

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