مستجدات سد النهضة.. ماذا قالت السودان؟

الخميس 9 يناير 2020

ذكر بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية السودانية أن اليوم الأول لاجتماع وزراء المياه ناقش مقترحات الدول الثلاث الخاصة بعمليتي ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.



ووفقا لبيان مساء الأربعاء، فإن النقاشات "حظيت بقدر كبير من الحوار"، مشيرا إلى أن السودان قدم مقترحا جديدا حول عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بُني على مقترحها السابق طرحه في اجتماعي القاهرة والخرطوم إلى جانب بعض التعديلات.

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كان وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قد دعا إلى إكمال الحوار والمداولات الهادفة حول أوجه الخلاف في عملية الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة.

وقال عباس، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في مستهل اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا اليوم في أديس أبابا بحضور ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، إن "الفرص لا تزال سانحة ومتعددة للتعاون بين البلدان الثلاثة، في مجالات مشاريع التنمية المختلفة كالطاقة، والزراعة، والملاحة".