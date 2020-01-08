بسبب دولارات النجم الساحلي.. جمال سالم يقود تمرد جديد وسط اللاعبين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قاد محترف الهلال اليوغندي جمال سالم أزمة كبرى وسط لاعبي الازرق مساء أمس الثلاثاء حيث رفض جميع اللاعبين استلام مبلغ ٥٠٠ دولار عبارة عن حافز مبارا. الفوز علي النجم الساحلي و طالبوا بالف،دولار كاملة ورفض اللاعبون رجاءات الدكتور حسن علي عيسى باستلام المبلغ وطالب ا بحقهم المنصوص عليه في لائحة الفريق،الأفريقية وربما تفجرت أزمة أخرى اليوم بسبب ذلك بعد رفض الكاردينال رئيس نادي الهلال إكمال المبلغ إلى الف دولار. المادة السابقة قال ان الأزرق اقوي فرق المجموعة..مهاجم فريق بلاتنيوم في تصريحات مثيرة عن الهلال

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