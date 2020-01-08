قال ان الأزرق اقوي فرق المجموعة..مهاجم فريق بلاتنيوم في تصريحات مثيرة عن الهلال

الخليج 365 :

يعد الكونغولي نسيالا ماويتي من أبرز لاعبي بلاتينيوم الزيمبابوي في الخط الأمامي، حيث ينشط في مركز الجناح الأيسر والمهاجم الصريح في بعض المباريات.

وتحدث نسيالا في حوار خاص عن مواجهة الأهلي المقبلة في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وحظوظ فريقه في التأهل للدور المقبل.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى مواجهة الأهلي؟

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مواجهة صعبة للغاية، سنواجه الأهلي أحد أبرز وأقوى الفرق في البطولة، لذلك لن يكون الأمر سهلًا علينا. نتدرب بشكل قوي، كما أن التعاقد مع مدرب جديد يزيد من حماس اللاعبين.

ليزوي سوي المدرب الحالي مستمر معنا حتى الآن، لكن المدرب الجديد الهولندي بيتر هندريك دي يونج يتواجد في التدريبات تمهيدًا لتولي المهمة بشكل رسمي، هذا الأمر يجعل الجميع مستعدًا لتقديم أفضل ما لديه لنيل ثقة هندريك.

كيف رأيت الخسارة في الجولة الثالثة أمام الأهلي؟

قدمنا مباراة كبيرة للغاية، كنا قريبين من التسجيل رغم الخسارة. واجهنا سوء حظ كبير في اللقاء، لم نكن نستحق الخسارة.

كيف ترى حظوظ فريقك في التأهل؟

كل شيء ممكن. لم يتبق لنا سوى 3 مباريات ولم نحصد أي نقاط حتى الآن، إذا نجحنا في الفوز بالمباريات المتبقية سيكون في مقدورنا التأهل للدور المقبل.

من ترشح للتأهل من المجموعة الثانية؟

بنسبة تتخطى 70 %، الأهلي المصري والهلال السوداني الأقرب لحجز بطاقة التأهل عن المجموعة، علمًا بأن الفريق السوداني أقوى فريق واجهته في دور المجموعات حتى الآن.

ما قصة استغناء النادي عن أبرز لاعبيه؟

عدد من لاعبي الفريق انتهت عقودهم هذا الشهر ورفضوا التجديد لفترة جديدة لامتلاكهم بعض العروض الجيدة.

من تراه الأفضل بين لاعبي الأهلي؟

وليد سليمان الذي سجل ثنائية في شباكنا، إنه لاعب رائع وشعلة نشاط في الملعب، كما يلعب دورًا قياديًا بين زملائه.

من ترشحه لحصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم؟

من الصعب في الوقت الحالي تحديد هوية البطل.

لماذا لا تلعب لمازيمبي أو فيتا كلوب؟

لعبت لسانت ليبولو قبل مغادرة الكونغو والقدوم إلى زيمبابوي، أرحب بالتأكيد للعب لصالح فيتا أو مازيمبي.

هل تلقيت عروضًا من الدوري المصري؟

تلقيت اتصالات من بعض الوكلاء، ربما يكون هناك أنباء جديدة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة