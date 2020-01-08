النجم الساحلي يعلن استعادة الثنائي أمام الهلال

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت إدارة النجم الساحلي اليوم انها استعادة صدام بن عزيزة، ومالك بعيو، ومحمد المثاني للمشاركة أمام الهلال ضمن مباريات الجولة
الرابعة من دوري أبطال أفريقيا فيما أكدت إدارة الليتوال ان قائد الفريق ياسين الشيخاوي سوف يغيب ؛ بسبب إصابة عضلية تفرض عليه الركون إلى الراحة لمدة شهر، لكن برغم ذلك يشارك الشيخاوي في
رحلة السودان، لتقديم الدعم المعنوي لزملائه في مباراة تعد مهمة، خاصة بعد هزيمة النجم بالجولة الثالثة أمام الهلال في ملعب رادس صفر/1.
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