نظارة البني عامر تؤكد تمسكها بإتفاق القلد و التعايش السلمي

التاريخ: 08-يناير-2020
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أصدرت نظارة عموم قبائل البني عامر بولاية البحر الأحمر بياناً أدانت فيه وأستنكرت وشجبت مقتل أحد أبناء الولاية في الأحياء الجنوبية ببورتسودان وترحمت النظارة على روح القتيل ومواساة أسرته كما أكد البيان حرص وتمسك النظارة بالتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والالتزام بالصلح القبلي(القلد) الموقع بين القبائل .
وطالب البيان الحكومة – وفق سونا – على المستوي المركزي والولائي بفرض هيبة الدولة وضرب المتلاعبين بأمن الوطن والمواطن وحسم المتفلتين بالقانون.
كما أعلنت النظارة براءتها من خطاب الكراهية والفتن وإثارة النعرات بين القبائل .
وأوصى البيان بضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وإستقرار المجتمع وتدمير النسيج الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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