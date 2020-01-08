وزارة الإنتاج تتعهد بتصحيح مسار الاستثمار الزراعي بالنيل الأزرق

تعهدت وزارة الإنتاج و الموارد الاقتصادية بولاية النيل الأزرق ببذل المزيد من الجهود لتصحيح مسار الاستثمار بصورة عامة و الاستثمار الزراعي على وجه الخصوص و العمل على مراجعة المساحات المستثمرة فعلياً من جملة المساحات المصدقة.

و في تصريح لـ(سونا) أكد د. يوسف سليمان عبد الله المدير العام لوزارة الإنتاج و الموارد الاقتصادية الوزير المكلف أن وزارته أولت تصحيح مسار الاستثمار الزراعي اهتماماً خاصاً بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية و تنويع مجالات الاستثمار.

وجدد حرص الوزارة على عدم تأثر الزراعة التقليدية التي يعتمد عليها صغار المزارعين جراء التوسع في مجال الاستثمار الزراعي على أن تكون للمواطنين بالولاية الفرص العادلة في توزيع الأراضي الزراعية للقادرين على الاستثمار أو الجمعيات الإنتاجية الزراعية أو الشركات في موازنة متكاملة مع المستثمرين من خارج الولاية.

و في ذات السياق أوضح حسن عبد المجيد مدير الإدارة العامة للاستثمار و الصناعة أن إدارته ستعمل على تحديث الخارطة الاستثمارية و جمع المعلومات الوافية عن الحجم الحقيقي للموارد الطبيعية و العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي و الخروج بخارطة استثمارية تكون هادياً للتخطيط الأمثل للاستثمار بالولاية بجانب عقد مؤتمر حول آفاق الاستثمار في الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)