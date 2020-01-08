الخارجية :العلاقات السودانية الصينية خاصة ومهمة

التاريخ: 08-يناير-2020
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استقبلت السيدة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعدة بوزارة الخارجية بمكتبها صباح اليوم السيدة ليو يونغ فنغ الوزير المفوض بإدارة غربي أسيا وشمالي افريقيا بالخارجية الصينية والوفد المرافق لها.
حيث ذكرت السيدة يونغ فنغ – حسب سونا – أن الزيارة جائت في إطار الحفاظ على علاقات الصداقة بين البلدين حيث أن الصين يعتبر السودان شريكاً وصديقاً له، وعبَّرت السيدة يونغ فنغ عن سعادتها أن العلاقات لم تتأثر بالتغيير الذي شهدته البلاد وتمنَّت أن يعمَّ الأمن والإستقرار ربوع السودان وأكَّدت إلتزام الصين بدعم السودان في كافة المجالات خاصة الزراعة والتعدين والنفط، وكذلك توفير الدعم في المحافل الدولية والاقليمية.
من جانبها ذكرت السيدة إلهام إبراهيم الوكيل المساعد بوزارة الخارجية أنها تثمِّن عالياً الزيارة وأضافت أن علاقات البلدين تتسم بالخصوصية والأهمية منذ قديم الزمان.
كما أشارت السيدة الوكيل المساعد إلى سعي السودان إلى تعزيز العلاقات والوصول بها لآفاق أرحب.
وتقدَّمت بالشكر للحكومة الصينية على دعمها المتواصل للسودان، ثم قدَّمت السيدة الوكيل المساعد للوفد الزائر تنويراً عن مُجمل الأوضاع في البلاد وأولويات الحكومة في المرحلة الإنتقالية المتمثلة في إرساء السلام ومعالجة التحدِّيات الإقتصادية.
وفي الختام طالبت الوفد بضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك وتنسيق الزيارات الرسمية بين مسئولي البلدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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