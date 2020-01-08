وزير الشئون الدينية يطالب بتدريس الأطفال التربية المدنية ويتبنى مشروع السياحة الدينية بجنوب كردفان

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الإتحادي الأستاذ نصرالدين مفرح أحمد لدى تسلمه توصيات ملتقى المرأة الذى جاء تحت شعار المرأة رائدة التغيير أكد على أهمية القيم والمبادئ التاريخية التى أوجدها الإسلام للمرأة . وقال- حسب سونا -إن المرأة كانت في الجاهلية الأولى عبارة عن سلعة تباع في الأسواق إلى أن جاء الإسلام ليفرد لها حقوق كاملة . معدداً الأدوار التي قامت بها المرأة في عمليات التغيير المجتمعى. وقال إن الحرب ألقت بظلال سالبه على المرأة مما كانت تقوم به. داعياً إدارة التعليم بتربية الأطفال على قبول الآخر والتعايش السلمي وتدريسهم التربية المدنية. معلناً عن تبنيه مشروع السياحة الدينية بجنوب كردفان للعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وقال إن التوصيات التي وردت تكون في الأنظار وتمثلت التوصيات في الآتي عدم تسييس العمل التطوعي وإنشاء مراكز للتدريب. بجانب وضع أسس وثيقة للتنسيق بين المجتمعات وانتهاح الإصلاحات السياسية آلية للسلام والتعايش السلمي تشارك فيه المرأة بشكل عادل. إضافة إلى تشجيع دور المرأة للتدخل في حل النزاعات بين القبائل. غرس روح الوطنية وثقافة السلام من خلال المناهج التعليمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)