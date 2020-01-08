حلول علمية وعملية للمواصلات العامة

التاريخ: 08-يناير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة تنظم الجمعية السودانية لحماية المستهلك بمقرها بعبيد ختم ملتقى بعنوان (المواصلات العامة حلول علمية وعملية مبتكرة) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور الجهات ذات صلة والمهتمين.. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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