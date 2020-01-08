التاريخ: 08-يناير-2020
32 مشاهدة
تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع من ضبط 13.250 طلقه رشاش قرنوف بمنطقة العسيلات بولاية الخرطوم والقبض على اثنين من مهربي الذخيرة .
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعه آدم في تصريح لـ سونا إن إستخبارات الدعم السريع قامت بمتابعة لصيقة ودقيقة للمعلومة منذ دخول الذخيرة الخرطوم عبر منطقة المويلح مشيراً إلى أن المهربين إستخدموا في عمليتهم الآثمة (٢ عربه صالون و عربة gxr بالإضافة إلى عربة كورلا.)
وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع فتح بلاغات ضد الجناة بنيابة التحقيقات الجنائية تحت المادة (٢٦) أسلحة وذخائر وتسليمهم لشرطة التحقيقات.
وأوضح جمال أن قوات الدعم السريع ستظل مراقبة لكل التهديدات الأمنية للبلاد بمشاركة كل القوات الأمنية الاخرى مبيناً بأنهم سيكشفون عن كل المجرمين والمتربصين بأمن وإستقرار البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الدعم السريع يضبط 13.250 طلقه رشاش قرنوف بالعسيلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.