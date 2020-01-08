الدعم السريع يضبط 13.250 طلقه رشاش قرنوف بالعسيلات

تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع من ضبط 13.250 طلقه رشاش قرنوف بمنطقة العسيلات بولاية الخرطوم والقبض على اثنين من مهربي الذخيرة .

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وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعه آدم في تصريح لـ سونا إن إستخبارات الدعم السريع قامت بمتابعة لصيقة ودقيقة للمعلومة منذ دخول الذخيرة الخرطوم عبر منطقة المويلح مشيراً إلى أن المهربين إستخدموا في عمليتهم الآثمة (٢ عربه صالون و عربة gxr بالإضافة إلى عربة كورلا.)

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع فتح بلاغات ضد الجناة بنيابة التحقيقات الجنائية تحت المادة (٢٦) أسلحة وذخائر وتسليمهم لشرطة التحقيقات.

وأوضح جمال أن قوات الدعم السريع ستظل مراقبة لكل التهديدات الأمنية للبلاد بمشاركة كل القوات الأمنية الاخرى مبيناً بأنهم سيكشفون عن كل المجرمين والمتربصين بأمن وإستقرار البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)