النائب العام في كنيسة مطرانية الأقباط الارثوذكس

التاريخ: 08-يناير-2020
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إعتبر النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر أن الفترة الماضية من عهد النظام السابق شهدت الكثير من الممارسات التي تخالف الدين والشرع بغرض الإقصاء ضد الطوائف الدينية بالبلاد.
وقال خلال زيارته أسقف كنيسة مطرانية الاقباط الارثوذكس (ايبارشية كرسي الخرطوم جنوب وأوغندا) بالخرطوم اليا مطر إن الغرض من الزيارة هو التهنئة ومشاركة الطوائف المسيحية احتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيد.
مشدداً على أن الوثيقة الدستورية كفلت لجميع الطوائف الدينيه حقوقها وأن الجميع متساوون أمام العدالة والقانون دون النظر لأديانهم ومعتقداتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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