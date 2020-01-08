اجتماع هام لاتحاد كرة القدم (30) يناير

أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد الجلسة الثالثة من إجتماعه الدوري رقم (15) ظهر يوم الخميس 30 يناير 2020م ، في قاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد في الخرطوم2 .

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وذلك برئاسة البروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس الإدارة واللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن النائب الأول للرئيس، والنواب وأعضاء مجلس الإدارة.

هذا وسيتم النظر من خلال الجلسة -وفق سونا – في عدد من الأجندة يتقدمها النظر في متبقي تقارير اللجان، وإجازة لائحتي المالية والحوكمة، والتوصية المقدمة من اللجنة القانونية وشئون الأعضاء بشأن الجمعية العمومية لنادي المريخ التي إنعقدت 19 أكتوبر الماضي.

زائداً الميزانية التقديرية للعام 2020م، والمذكرات الداخلية … يذكر أن الجلسة الأولى والثانية من إجتماع المجلس انعقدتا يومي الاثنين والثلاثاء (23) و (24) ديسمبر الماضي بالعام 2019م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)