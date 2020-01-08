شاهد : مراسلة العربية (رفيدة ياسين) في أول ظهور لها مع والدها قائلة: (أنا البنوتة المحظوظة)

غردت الإعلامية السودانية مراسلة قناة العربية الحدث، بصورة تجمعها مع والدها لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيها بتويتر.

وغردت ( رفيدة) قائلة: أنا البنوتة المحظوظة بحب واهتمام ورعاية وتشجيع ودعم أكثر من أب في آن واحد.

Advertisements

فعلى يميني والدي العظيم سندي صاحب القلب الكبير والحنون الذي أنجبني ورباني، وعلى يساري أبي الروحي عمدة النوبيين الذي يحل محل والدي في غيابه.

وعلق أحد متابعيها قائلاً: ( لو تِقلتي ورُقتي بتكوني أحلى من كده بكتير) بينما رد آخر: ( دي أكثر تويتا حبيتا ليك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)