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غردت الإعلامية السودانية مراسلة قناة العربية الحدث، بصورة تجمعها مع والدها لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيها بتويتر.
وغردت ( رفيدة) قائلة: أنا البنوتة المحظوظة بحب واهتمام ورعاية وتشجيع ودعم أكثر من أب في آن واحد.
فعلى يميني والدي العظيم سندي صاحب القلب الكبير والحنون الذي أنجبني ورباني، وعلى يساري أبي الروحي عمدة النوبيين الذي يحل محل والدي في غيابه.
وعلق أحد متابعيها قائلاً: ( لو تِقلتي ورُقتي بتكوني أحلى من كده بكتير) بينما رد آخر: ( دي أكثر تويتا حبيتا ليك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : مراسلة العربية (رفيدة ياسين) في أول ظهور لها مع والدها قائلة: (أنا البنوتة المحظوظة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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