مخاطبات رسمية لاستجلاب المدرب الغاني كواسا ابياه للمنتخب الوطني

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قال الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني إن ملف اختيار المدرب الأجنبي للمنتخب الوطني الأول به خطوات متقدمة.

و أشار إلى أنه قد تمت مخاطبات رسمية بينهم والمدرب الغاني كواسا ابياه، وأوضح أن هناك العديد من الخيارات أمام الاتحاد، ولم يتم القطع بشكل نهائي في تحديد المدرب القادم لصقور الجديان، لكن هناك أولويات وخيارات تبدو أقرب حسب المتاح أمامهم.

وكان الاتحاد السوداني قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، وتسلم عدد كبير من السير الذاتية للمدربين الراغبين في تدريب صقور الجديان، وأجرى أكثر من اتصال بعدد من المرشحين عبر فنيين ولجنة داخلية في اتحاد كرة القدم السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)