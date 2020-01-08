وفد من (الكوميسا) يزور البلاد(18-22) يناير الجاري

يزور البلاد خلال الفترة (18-22) يناير الجاري وفد رفيع المستوي من بعثة السوق الإفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) يضم سكرتارية الكوميسا ومؤسساتها المختلفة برئاسة الأمين العام للكوميسا السيدة شيلثي كاوبي في إطار تعظيم استفادة السودان من اتفاقية التكتلات الإقليمية لدول المنطقة.

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ويضم الوفد – وفق سونا – رئيس مفوضية المنافسة بالكوميسا ومسجل عدل الكوميسا والمدير العام باتحاد سيدات الأعمال بالكوميسا إلى جانب د. محمدين سيف النصر الخبير بمؤسسة تطوير الطاقة بالكوميسا ، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التكامل الإقليمي والاقتصادي بين السودان والمنظمة بجانب بحث إمكانية استضافة السودان لقمة الكوميسا القادمة بالإضافة إلى التفاكر حول سبل التعاون المشترك والقضايا التجارية والاقتصادية والقانونية خاصة وأن السودان يستضيف محكمة عدل الكوميسا أحد أهم أذرع أجهزة الكوميسا ، كما تهدف الزيارة إلى مناقشة عدد من المشروعات المشتركة خاصة في مجال إجراء المسح الصناعي، الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ برامج لسلسلة إضافة القيمة المضافة بالإضافة إلى التطرق إلى قضايا صناعة الجلود والمنتجات الجلدية لتسهيل تنفيذ صادرات السودان إلى دول الكوميسا.

هذا وقد أعدت وزارة الصناعة والتجارة برنامجاً للوفد يشمل لقاءات ثنائية يجريها مع رئيس مجلس الوزراء القومي د.عبد الله حمدوك، وزير ووكيل كل من وزارة الصناعة والتجارة، الخارجية، المالية، العدل، الرعاية الاجتماعية إلى جانب زيارة عدد من الجهات ذات الصلة وحضور فعاليات افتتاح معرض الخرطوم الدولي نهاية يناير الجاري.

يذكر أن (الكوميسا) تسهم في تنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسي للسودان بمبلغ وقدره (2.2) مليون يورو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)