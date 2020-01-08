معتمد محلية يتفقد دار الرعاية المتكاملة للمرأة

التاريخ: 08-يناير-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة تفقد اللواء شرطة (م) عادل حسين بلال معتمد محلية امدرمان دار الرعاية المتكاملة للمرأة التابع لمجموعة المبادرات النسائية بمنطقة الملازمين بامدرمان بحضور رئيسة المجموعة الدكتورة سعاد إبراهيم عيسي وتعرف على أنشطة المجموعة وطاف على أقسام الدار والمركز الصحي الخاص بالكشف المبكر لسرطان الثدي. Advertisements وأشاد المعتمد بجهود المجموعة في مجال الرعاية المتكاملة لمرضى الثدي مؤكداً دعم المحلية للمجموعة من خلال تحسين البيئة والنواحي التجميلية والتشجير للمناطق المحيطة بالدار و المركز مبيناً التعاون المشترك بين المحلية والمجموعة في رعاية المرأة. و أوضحت رئيسة المجموعة بأن الدار يحتوي على عدد من المرافق الخاصة برعاية المرأة من بينها المركز الصحي لمرضى سرطان الثدي مجهز بأحدث الأجهزة الخاصة بالتشخيص والكشف المبكر بجانب حديقة وصالة رياضة نسائية وقاعة كبيرة للاجتماعات والفعاليات المختلفة وغرف لرعاية المرأة لحياة أسرية آمنة بجانب الأنشطة التوعوية والثقافية ومكتبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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