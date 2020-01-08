الحكومة تكشف عن تورط افراد من القوات النظامية في احداث الجنينة

الأربعاء 8 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، عن تورط بعض الافراد من القوات النظامية في الاشتباكات القبلية التي شهدتها مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور الاسبوع الماضي.



وقال صالح في تصريحات صحافية اليوم (الاربعاء) عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، سيتم تحديد الافراد ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات مثلهم ومثل المواطنين الاخرين.

وأضاف "هذا هو الاسلوب الذي سيتبع في معالجة مثل هذه النزاعات". وأوضح صالح أن المشكلة التي حدثت في الجنينة لها بعدان، تسييس القبائل و انتشار السلاح وهو ما ادي الي تفاقم الأزمة. وقال أن النائب العام يتابع عمل لجنة التحقيق والتي ستنهي اعمالها في وقت قريب وتقديم المتورطين في الاحداث للمحاكمة. واوضح المتحدث باسم الحكومة، انه تم نشر قوات امنية كبيرة في المنطقة. وأبان أن رئيس الوزراء اشاد بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات في الحفاظ علي الامن وتوفير البيئة الامنة للمنظمات لتقدم مساعداتها للنازحين بسبب الاحداث. واشارصالح إلى أن الطرق التقليدية في حل النزاعات بتدخل الدولة ودفع الديات لم تعد فاعلة، وسيترك الأمر للجنة التحقيق لمحاسبة ومساءلة اي شخص يثبت تورطه في الاحداث.