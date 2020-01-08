إعفاء وتعيين مديرعام وزارة الصحة بالشمالية

الأربعاء 8 يناير 2020 أصدر والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قرارا أعفى بموجبه مديرعام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد حسين عبد القادر من منصبه كما أصدر الوالي قرارا آخر بتكليف الدكتور إياس عبد المجيد حسن مديرا عاما لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية .

وجاء قرارالوالي المكلف بإعفاء الدكتور محمد حسين عبد القادر بعد الموافقة على طلب الاستقالة التي تقدم بها للوالي .

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