من أول نظرة .. هذه الأشياء تلاحظها النساء سريعا في الرجال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تتمتع النساء بدقة الملاحظة لأصغر التفاصيل من حولها، وذلك بعكس الرجال الذين يرون الصور كاملة من حولهم غير مفصلة. ولا يعرف الرجل أن المرأة تستطيع أن تلاحظ أدق التفاصيل الصغيرة عنه، ربما دون أن يحتاج إلى أن ينطق بها عن نفسه، ونرصد لكم بعض هذه الأمور بحسب ما أوضح موقع “realmenrealstyle”. – القبول الاجتماعي تلاحظ النساء كم عدد أصدقائك وإذا كنت مقبول اجتماعيًا أم لا، وما هي الطريقة التي تتعامل بها مع من حولك والعكس. – لغة الجسد تستطيع النساء ملاحظة لغة جسدك وما إذا كنت شخص واثق من نفسك أم لا، كما يلاحظن الطريقة التي تتحرك بها، وهل أنت شخص طبيعي أم مصطنع في طباعك. – الرائحة يمكن أن تكون روائح العطور الكثيرة والنفاذة عن الحد الطبيعي، دليلًا على محاولة اخفاء رائحة كريهة. – الألوان تلاحظ النساء ذوقك من خلال تنسيق ألوان ملابسك مع بعضها، وكذلك الحذاء إذا كان مناسبًا لما ترتديه أم لا. كما أنها تلاحظ الساعة والحزام والإكسسوارات الرجالية البسيطة، وتدقق فيها النساء بشدة للتعرف إلى ذوقك الخاص في اختيارها. – الابتسامة تتفحص النساء ابتسامتك وتعرف من خلالها إذا كنت متزن، أم خجول أو جذاب أو غير ذلك.