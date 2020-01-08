أزمة خبز تضرب ولاية الخرطوم

الخليج 365 :

تشهد ولاية الخرطوم أزمة خبز متواصلة نتج عنها اصطفاف المواطنين أمام المخابز، لساعات طويلة. واشتكى عدد من المواطنين من أزمة الخبز رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة واصبحت صفوف الحصول على الخبز هي احدى المشاهد اليومية لدى ولاية الخرطوم. وتتجدد ازمة الخبز في كل انحاء البلاد مما يثير استياء المواطن الذي يقضي جل وقته للحصول على الخبز، مما يعد خصماً على كثير من الاعمال الاخرى. وقال المواطن السر يعقوب بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان الوقوف للحصول على الخبز شيء لا يطاق وعلى حكومة حمدوك توفير الدقيق للمخابزلمنع تفاقم الازمة وان تضع الحكومة في نصب عينيها ان سبب اسقاط حكومة البشير هو ازمة الخبز.وأكدت المواطنة شادية جادو ان الحكومة منشغلة بالحركات الحاملة للسلاح أكثر من ازمة الخبز ونسيت اننا نعاني من الخبز “وما شفنا اي وزير من الحكومة يقف في صف الخبز”. وأكدت المواطنة سارة بله انها تقف في صف الخبز من صلاة الفجر الى شروق الشمس واضافت قائلة: “الحكومة عاملة نايمة وتاكلة شماعتها على الكيزان، زمن الغتغتة والدسديس انتهى كان غلبتهم الشغلة احسن يقولو غلبتنا”، يومياً بنشهد مشاكل بسبب الصفوف، وعلى الدولة ان تستعجل في حل الأزمة.