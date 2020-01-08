النعسان يقترب من مغادرة المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفادت تقارير أنّ نادي المريخ الخرطوم وافق مبدئيًا على إعارة اللاعب خالد النعسان لمدة ستة أشهر لنادٍ سعوديّ في الانتقالات الشتوية الحالية. وبحسب مصادر، فإنّ الاتفاق قضى بتسلّم النادي الأحمر مبلغ وقدره مليار جنيه. وقالت المصادر إنّ نادي المريخ يترقّب القرار النهائي لنظيره السعودي من أجل إكمال الاتفاق بعد تلقيه الضوء الأخضر من اللاعب خالد النعسان.

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