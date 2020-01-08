نسرين هندي تغني في مطعم دبي العائم

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الخليج 365 :
تطل مساء الجمعة القادم الفنانة نسرين هندي على جمهور السودانيين بدولة الإمارات العربية المتحدة في أمسية غنائية، على شرف الوفد السوداني المشارك في مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي تستضيفه إمارة الشارقة هذه الأيام.
وستكون الأمسية بحسب صحيفة آخر لحظة، على سفينة المطعم العائم بدبي، بمشاركة مجموعة من الشعراء الذين يقدمون فقرات شعرية متنوعة.
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