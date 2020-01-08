قرارات بايقاف نشاط مدربين بالدوري الممتاز

عقدت لجنة الانضباط المنتخبة في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً في قاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد في الخرطوم2، ترأسه مولانا محمد عوض حميدة، ونظرت من خلاله اللجنة في (6) قضايا محوّلة إليها، أصدرت فيها عدة قرارات. تقرر إيقاف نشاط المدرب محمد الطيب علي المدير الفني للرابطة كوستي لأربع مباريات متتالية، نسبة لما بدر منه في مباراة فريقه ضد المريخ الفاشر بالدوري الممتاز يوم 12 ديسمبر 2019م .. وتنطبق ذات العقوبة على عضوي الجهاز الفني؛ هشام عبدالرحمن، وعوض علي عكاشة؛ لذات السبب. كما قررت اللجنة إيقاف نشاط مدرب حراس نادي الشرطة القضارف أبوبكر شريف لمدة ستة أشهر، بناء على ماورد في تقرير حكم مباراة فريقه ضد الرابطة كوستي في الدوري الممتاز يوم 17 ديسمبر 2019م .. تم إيقاف نشاط إداري نادي الهلال الفاشر الصادق سالم، لمباراتين بناءً على ماورد في تقرير حكم مباراة فريقه ضد حي العرب بورتسودان التي جرت يوم 17 ديسمبر 2019م .. كما تم إيقاف نشاط ثنائي الجهاز الفني في الهلال كادوقلي حماد آدم، وصلاح حسن، بناء على ماورد في تقرير حكم مباراة ناديهما ضد الأهلي الخرطوم يو 5 ديسمبر 2019م .. إستدعت اللجنة المدرب محمد علي الغالي مساعد مدرب نادي الكمال الكاملين، وحكم مباراة فريقه ضد الوحدة دنقلا، أبوعبيدة خضر، ومساعديه محمد هاشم، وإسماعيل محمد حمد، بالاضافة إلى العامل بالاتحاد عبده سليمان، هذا ويأتي الاستدعاء من أجل المثول أمام اللجنة في اجتماعها المقبل يوم الثلاثاء 14 يناير 2020م، بناء على البينات المقدمة من حكم المباراة؛ واستناداً علي نص المادة (93) البند (1) من لائحة الانضباط لسنة 2018 تعديل 2019 م لاجراء تحقيق وفقاً لنص المادة 107 من اللائحة المذكورة.. تم ايقاف نشاط لاعب ارتدي دنقلا حسن عبدالصمد لمدة سنة، وايقاف نشاط اداريي ذات النادي؛ عبداللطيف فيصل لمدة سنة، ونقد حسن فيصل لمدة سنة، وعثمان محي الدين لمدة سنة.. وذلك بناء على ماورد في تقرير حكم مباراة فريقهم ضد الميرغني كسلا في الدوري الوسيط، استناداً علي نص المادة 47/1/ب/ج من لائحة الانضباط لعام 2018 تعديل 2019 مقروة مع نص المادة 9/3 من لائحة الانضباط لعام 2018 تعديل 2019 .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)