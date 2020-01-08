عروض لاضاءة شوارع الخرطوم بالطاقة الشمسية

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بحث اجتماع موسع برئاسة والي الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون حماد بحضور دكتور بشرى محمد احمد الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية العرض المقدم من الشركة حيث اوضح مندوب الشركة ان العرض يستخدم الطاقة البديلة كمفهوم يجد الدعم من المنظمات الدولية وتتلقى الدول التى تستخدم الطاقة البديلة تمويل من صندوق الطاقة النظيفة التابع للامم المتحدة .

واوضح مدير الشركة – وفق سونا – ان المواد التى تستخدمها الشركة الايطالية في اعمدة الانارة ولمبات الانارة تمتاز بالجودة والعمر الطويل مع توفير ضمانات (20) سنة للعمود و(59 سنوات لـ اللمبة التى تستخدم تقنية LED التى تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 65% كما ان المشروع قابل للتطوير باستخدام الطاقة الشمسية في محطات المياه والصرف الصحى والزراعى لسد العجز في الكهرباء التى تحتاجها الولاية هذا وسيصل رئيس الشركة الايطالية الخرطوم خلال الاسبوع القادم ووجه الوالي الشركة بتقديم عرض متكامل لمناقشته خلال زيارة المسئول الايطالي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)