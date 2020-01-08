البرهان :صبرنا علي الاستفزازات

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي القائد الام للقوات المسلحة ” صبرنا على الاستفزازات التي تعرضت لها القوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية لهدف سامي وهو الحفاظ على أمن البلاد والذي نعتبره هدف منشود لكل سوداني غيور على وطنه” .

وثمن البرهان -وفق سونا – الدور الكبير الذي تقوم به قوات الشرطة في بسط الأمن والاستقرار في جميع بقاع السودان .

جاء ذلك لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة برئاسة قوات الاحتياطي المركزي بحضور الفريق الركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة ووزير الداخلية ومدير عام الشرطة وقادة الشرطة.

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وأوضح إن الأجهزة الأمنية والقوات النظامية تعمل من أجل هدف واحد هو حماية السودان و اضاف”على قوات الشرطة ألا تلتفت للأقوال السالبة التي ظلت تتعرض لها” ” مبينا انها وعلى الرغم من ذلك ظلت تقوم بواجبها على الوجه الأكمل وأنها ضد الإجرام وليس عدواً للشعب

وفي ذات السياق أشاد بالدور الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة منذ بداية الإضطراب الأمني في دارفور ودورها المتميز في ذلك وحيا أعمالها في مكافحة النهب المسلح ومشاركة قوات الاحتياطي المركزي مع القوات المسلحة في كثير من العمليات الحربية وقال” إننا من يقرر في شأن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وإن إعادة الأمور إلى نصابها من صميم واجبنا ومسؤوليتنا” وقال إن مقولة الشرطة في خدمة الشعب مقولة حقيقية وأنها فعلاً في خدمة الشعب .

و قال إن الأحداث المؤسفة التي حدثت في الأيام الفائتة قصد منها تفتيت وحدة السودان وذلك من خلال تفتيت الأجهزة الأمنية ودعا للعمل بيد واحدة لتفويت الفرصة على الذين يسعون لفتنة البلاد وايضاً على الذين يحاولون إيقاع الفتن بين الشرطة والشعب السوداني.

وقال “من واجبنا توفير الحماية للشرطة من خلال سن القوانيين التي تحفظ حق الفرد الشرطي في أداء واجبه وكل ذلك ينصب في مصلحة الوطن والمواطن” ووعد بتحقيق الرضاء الوظيفي حتى تتمكن الشرطة من القيام بواجبها .

وفي الختام دعا كل منسوبي الشرطة أن يكون الولاء للسودان فقط وجدد الثقة في قوات الشرطة مشددا على ضرورة عدم الإلتفات للأصوات النشاذ التي تستهدف أداء الشرطة.