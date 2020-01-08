اجتماع اديس ابابا يناقش مقترحات الدول الثلاث لملء سد النهضة  

الأربعاء 8 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

بدأت اليوم (الأربعاء) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماعات الوزارية الفنية للدول الثلاث السودان ومصر واثيوبيا بشأن ملء و تشغيل سد النهضة، بحضور ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.



وناقش الإجتماع مقترحات الدول الثلاث الخاصة بموجهات ملء وتشغيل السد و التي حظيت بقدر كبير من الحوار، بغية الوصول لوفاق حول المواضيع ذات الصلة.

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ودعا وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس خلال الجلسة الافتتاحية، لإكمال مشوار الحوار و المداولات الهادفة حول أوجه الخلاف في عملية الملء الأول و التشغيل السنوي للسد.

وأكد أن الفرص لاتزال سانحة و متعددة للتعاون بين السودان وإثيوبيا ومصر، في مجالات مشاريع التنمية المختلفة كالطاقة، الزراعة والملاحة.

تجدر الاشارة إلى أن المقترح الذي قدمه السودان للملء و التشغيل، بني على المقترح السابق الذي طرح في إجتماع القاهرة في مطلع ديسمبر الماضي، و بتفصيل أكثر في إجتماع الخرطوم في 21 ديسمبر وتم إضافة بعض التعديلات في المقترح خلال الاجتماع.

ويعتبر هذا الاجتماع الرابع و الأخير من سلسلة الإجتماعات التي اقرها وزراء المياه و الخارجية بواشنطن في السادس من نوفمبر الماضي.