رئيس الوزراء يطير إلى كاودا غدًا

الأربعاء 8 يناير 2020

يتوجه د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء صباح غد الخميس الي كاودا برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في أول زيارة من نوعها لهذه المنطقة التي كانت معزولة في السابق.



أعلن ذلك في تصريحات صحفية الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وقال فيصل أن رئيس الوزراء سيتوجه الي كادقلي ومنها إلى كاودا بعد أن تلقى دعوة من رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو وقال " نحن نذهب إلى كاودا كرسل سلام وقد انتهى العهد الذي كان يتم فيه التعامل مع حركات الكفاح المسلح كأعداء" مشيرا الي وفود حركات الكفاح المسلح التي وصلت للخرطوم خلال الفترة الماضية واجرت لقاءات مع قواعدها ومع عدد من قادة الاحزاب والقوي السياسية.

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وقال إن الزيارة ستسهم في كسر الحاجز النفسي والسياسي والأمني واوضح إن الزيارة فيها اختراق كبير وتعد رسالة سلام تعبر عن توفر الإرادة لتحقيق السلام في البلاد فضلا عن انها توفر فرصة للاطمئنان على المواطنين السودانيين في هذه المنطقة.

وقال إن هذه الزيارة سبقتها سماح الحكومة لبرنامج الغذاء العالمي للدخول لمنطقة كاودا واضاف " نعول كثيرا على هذه الزيارة التاريخية ونعتقد انها ستفتح الآفاق أمام عملية السلام وتسهيل مفاوضات جوبا".

وأوضح وزير الثقافة والإعلام انه سيتم خلال الزيارة توجيه دعوة للقائد عبدالعزيز الحلو لزيارة الخرطوم.