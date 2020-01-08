البرهان: القوات المسلحة والشرطة صبرت على الاستفزازت لمصلحة الوطن

الأربعاء 8 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

قال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،ان القوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية صبرت على الاستفزازات التي تعرضت لها حفاظا على أمن البلاد. واشاد القائد القائد العام للقوات المسلحة بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الشرطة في بسط الأمن والاستقرار في جميع بقاع السودان .



وقال لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة بالاحتياطي المركزي اليوم( الأربعاء) ان القوات النظامية تعمل من أجل هدف واحد هو حماية السودان.

واضاف على قوات الشرطة ألا تلتفت للأقوال السالبة التي ظلت تتعرض لها وعلى الرغم من ذلك، تقوم بواجبها على الوجه الأكمل ضد الإجرام وليس عدواً للشعب.

واشار إلى إن الأحداث المؤسفة التي حدثت في الأيام الماضية قصد منها تفتيت لوحدة السودان، وذلك من خلال تفتيت الأجهزة الأمنية.

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ودعا البرهان لتفويت الفرصة على الذين يسعون لفتنة البلاد وايضاً على الذين يحاولون إيقاع الفتن بين الشرطة والشعب السوداني.

وقال إن من واجبنا توفير الحماية للشرطة من خلال سن القوانيين التي تحفظ حق الفرد الشرطي في أداء واجبه، ووعد بتحقيق الرضاء الوظيفي حتى تتمكن الشرطة من القيام بواجبها .

واثنى على قوات الشرطة في القيام بواجبها منذ بداية الإضطرابات الأمني في دارفور.

وحيا قوات مكافحة النهب المسلح ومشاركة قوات الاحتياطي المركزي مع القوات المسلحة في كثير العمليات الحربية.

وقال إننا من يقرر في شأن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وإن إعادة الأمور إلى نصابها من صميم واجبنا ومسؤوليتنا.

وشدد البرهان على عدم الإلتفات للأصوات النشاذ التي تستهدف أداء الشرطة واثبات إن الشرطة موجود بمهنيتها المعهودة في أداء الواجب .