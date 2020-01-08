حمدوك يزور مدينة كاودا غدا الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتوجه د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء صباح الخميس إلى كاودا برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في أول زيارة من نوعها لهذه المنطقة التي كانت معزولة في السابق. وأعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى كادقلي ومنها إلى كاودا بعد أن تلقى دعوة من رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو وقال: (نحن نذهب إلى كاودا كرسل سلام وقد انتهى العهد الذي كان يتم فيه التعامل مع حركات الكفاح المسلح كأعداء). مشيراً إلى وفود حركات الكفاح المسلح التي وصلت للخرطوم خلال الفترة الماضية وأجرت لقاءات مع قواعدها ومع عدد من قادة الأحزاب والقوى السياسية. وقال إن الزيارة ستسهم في كسر الحاجز النفسي والسياسي والأمني وأوضح إن الزيارة فيها اختراق كبير وتعد رسالة سلام تعبر عن توفر الإرادة لتحقيق السلام في البلاد فضلاً عن أنها توفر فرصة للاطمئنان على المواطنين السودانيين في هذه المنطقة. وقال فيصل إن هذه الزيارة سبقتها سماح الحكومة لبرنامج الغذاء العالمي للدخول لمنطقة كاودا. واضاف: (نعول كثيراً على هذه الزيارة التاريخية ونعتقد أنها ستفتح الآفاق أمام عملية السلام وتسهيل مفاوضات جوبا). وأوضح وزير الثقافة والإعلام أنه سيتم خلال الزيارة توجيه دعوة للقائد عبدالعزيز الحلو لزيارة الخرطوم.

صحيفة الانتباهة