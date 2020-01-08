رئيسة مجلس النواب الأمريكي: على ترامب التوقف عن استفزاز إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية تجاه إيران.

وقالت بيلوسي في تغريدة على تويتر: “نراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأمريكي في العراق باهتمام. يجب علينا ضمان أمن العسكريين الأمريكيين هناك، والتوقف عن الاستفزازات غير الضرورية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، وندعو إيران لوقف العنف”.

وشددت على أن الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لا يمكنها السماح بالحرب. RT

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