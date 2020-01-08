رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لن يكون حلفا عسكريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي شرع في بناء دفاع خاص للاتحاد مع الناتو وهو في صالح الأخير.

أمستردام – سبوتنيك. وقالت فون دير لين في كلمة من لندن عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، “الاتحاد الأوروبي لن يكون أبدا حلفا عسكريا، فهو حلف متنوع، ونحن بدأنا في بناء دفاع خاص للاتحاد متعاون مع الناتو وهو في صالح الناتو”.

وتابعت، “الناتو مهم وأنا مقتنعة جدا أيضا أن الناتو يحتاج للاتحاد الأوروبي أيضا”.

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