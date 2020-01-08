إيران لا نستهدف دبي والرياض “بل سنستهدف القواعد الأمريكية في هذه الدول فقط”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، على احتمال استهداف دبي، والرياض، بعد ساعات من قصف الحرس الثوري للقواعد الأمريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الرسمي: “لن نستهدف دول الجوار، بل سنستهدف القواعد الأمريكية في هذه الدول فقط”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

وأكد ربيعي، “تورط إسرائيل في مقتل قئد فيلق القدس، قاسم سليماني”، قائلا: “إسرائيل نأت بنفسها ونحن متأكدين أن الكيان الصهيوني لم يكن بعيدا عن هذه الجريمة”.

وأوضح أن “عشرات الصواريخ الباليستية استهدفت مركزا تستخدمه واشنطن للإرهاب دون أن تكشفها الرادارات الأمريكية”.

وتابع: “أمريكا لن تتمكن من تحقيق مصالحها في المنطقة بعد اليوم، وسوف نتبع كل السبل في الأوساط الدولية لملاحقة واشنطن على هذه الخطوة الإرهابية، وأول نتائج هذه الخطوة أن حلفاءها في المنطقة لن تبقى إلى جانبها”.