سقوط العديد من الجرحى في إطلاق نار كثيف بمدينة أوتاوا الكندية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شرطة مدينة أوتاوا الكندية، اليوم الأربعاء، سقوط “العديد من الجرحى” إثر إطلاق نار صباح اليوم.

وأوضحت الشرطة، في تغريدة عبر تويتر، أن الحادث وقع عند العقار رقم 400 في شارع جلمور، فيما أفاد مسعفون في أوتاوا بأن شخصا واحدا على الأقل نقل إلى المستشفى مصابًا بطلقات نارية في حوالي الساعة 7:30 صباحا.

وأكدت الشرطة أنه يجري حالية الاستجابة المنسقة للبلاغات لشأن الحادث، فيما طالبت المواطنين بتجنب التواجد في مسرح إطلاق النار.

وكانت الشرطة الكندية قد قالت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنها ألقت القبض على رجل كانت السلطات التركية احتجزته في السابق بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”.

وذكرت الشرطة في بيان أن إيكار ماو (22 عاما)، وهو من مدينة جويلف في إقليم أونتاريو، متهم بالمشاركة في نشاط تنظيم إرهابي ومغادرة كندا للانضمام إلى التنظيم. وفقا لـ “رويترز”.

وقالت لويز سافار المتحدثة باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية إن المتهم مثُل أمام محكمة يوم الجمعة مشيرة إلى أن تحقيق الشرطة الذي قاد إلى إلقاء القبض عليه بدأ يوم 11 يوليو تموز وأُجري بناء على بلاغ من مصدر لم تكشف عنه.