التاريخ: 08-يناير-2020 فى : حوادث 209 مشاهدة تحقق شرطة الخرطوم شمال حول وفاة سيدة أجنبية داخل مقر السفارة النيجرية بالخرطوم. Advertisements وكشفت مصادر، أن السيدة كانت قد حضرت إلى مقر السفارة لإجراء الحصول على تأشيرة بيد أن المنية وافتها، ليتم الاتصال بحسب صحيفة المجهر، بالشرطة التي سارعت إلى موقع الحادث وقامت برفع البصمات وإجراء تحقيق حول الحادث. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سيدة أثناء استخراج تأشيرة داخل مقر سفارتها بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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