ناشطون يهاجمون المذيعة “شهد المهندس”

شن عدد كبير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي (واتس آب وفيسبوك وتويتر) هجوماً عنيفاً على “شهد المهندس” مذيعة النيل الأزرق وسودانية 24 سابقاً بسبب ظهورها عبر السوشيال ميديا بأزياء غريبة غير سائدة في السودان، وارتداءها لملابس وصفها إسفيريون بالعارية وغير المحتشمة.
وظلت الصفحات الخاصة بالإعلاميين بحسب صحيفة المجهر، تنتقد الظهور غير الموفق للمذيعة التي عرفت بارتدائها للثوب السوداني والعباءة والطرحة، وقامت فجأة (بنيو لوك) يعتمد على البنطال الذي يحتوي على “فتوق” في أماكن مختلفة،.
وطالب إسيريون “شهد المهندس” باحترام من كان يتابعها من المشاهدين وارتداء أزياء تتماشى مع عادات وتقاليد السودان، في حين قال البعض إن ما ترتديه يُعد حرية شخصية، وأنها حرة في ارتداء ما يناسبها من الأزياء، وقالت “شهد” إنها قامت بريجيم وتوقفت عن الرغيف والسكر ومارست الرقص وظهرت بصورة جديدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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