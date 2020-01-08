جلنار مرجان: الحالة ثورة والحصة وطن

كشفت الباحثة في قضايا التنوع والسلام جلنار مرجان ان البلاد تحتاج الى رفع وترقية ثقافة وادارة التنوع، والاستفادة منها في حل قضايا النسيج الاجتماعي والازمات المتعددة والمختلفة.
ودعت جلنار بحسب صحيفة السوداني الدولية، الى ضرورة مساهمة الشباب واللجان الثورية الى خلق اجواء متنوعة تحتمل كل السحنات، ونوهت الى ان الفترة الحالية من تاريخ البلاد بحاجة الى مأساة الى الالتفاف حول القيم الانسانية السامية حتى يتحقق مشروع نهضة السودان، مؤكدة الحالة ثورة والحصة وطن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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